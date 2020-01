Der «Tell» soll wieder eine Dorfbeiz werden

Nein, einfach sei es in den letzten Jahren nicht gewesen, sagt Narinder Kumar. Der Besitzer des Gasthofs Tell in Bützberg hat gleich dreimal miterlebt, wie das Lokal in den letzten Jahren seine Türen hatte schliessen müssen: Anfang 2016 war aus der zuvor asiatisch-indischen Küche eine Pizzeria mit Take-away und Kurier geworden. Knapp ein Jahr später wurde es geschlossen und unter dem Namen «La Focaccia» neu eröffnet.