Der Stadtschreiber steigt wieder ein

Langenthal Seit bald vier Monaten muss die Langenthaler Stadtverwaltung ohne ihren langjährigen Stadtschreiber zurechtkommen. Nach einem Herzinfarkt wurde Daniel Steiner bis auf weiteres krank geschrieben, ist für seine Aufgaben dessen Vertreterin Sandra Steiner zuständig. Wie Stadtpräsident Reto Müller (SP) am Freitag erklärte, wird Steiner am 11. September seine Arbeit nun aber wieder aufnehmen: vorerst in einem reduzierten Pensum, das dann sukzessive wieder erhöht werde.