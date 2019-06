Der Netzausbau kostet mehr als erwartet

«Netzausbau ohne finanzielle Folgen». So hatte diese Zeitung am 28. Oktober 2016 getitelt. Die Gemeindeversammlung in Thunstetten hatte damals mit einer deutlichen Mehrheit der Gründung der TB Netz AG gemeinsam mit der IB Langenthal (IBL) AG zugestimmt. An dieser sind die Einwohnergemeinde mit 60 Prozent und die IBL mit 40 Prozent am Aktienkapital beteiligt. Das Ziel: Die neue Aktiengesellschaft soll innerhalb von fünf Jahren das Gemeindegebiet mit einer Investitionssumme von rund 4,8 Millionen Franken mit einem Fiber-to-the-Home-Glasfasernetz erschliessen.