Der Musik unterworfen

Einen Termin für das Gespräch zu finden, ist nicht so einfach. Zwischen Auftritten in Frankreich und der Ukraine findet man sich aber dann doch, im beschaulichen Bannwil, wo die zwei kosmopolitischen Musiker leben. Für das Foto haben sie sich noch umgezogen: er in Schwarz, sie in Weiss. Als würden Samuel Fried und Yuka Munehisa unterstreichen wollen, dass die Einheit am Klavier aus zwei konträren, aber sich ergänzenden Komponenten besteht.