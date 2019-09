Der Gemeinderat soll Videoüberwachung prüfen

Die Stadtratsfraktion der SVP listet in einer aktuellen Motion verschiedene Vorfälle mit Sachbeschädigungen auf. Auf dem Schulareal Kreuzfeld «sind Vandalismus und Kriminalität zu einem inzwischen unerträglichen Problem geworden», schreibt die Partei in gewohnt bissigem Stil in ihrem Vorstoss. Deshalb bringt sie nun erneut das Thema Videoüberwachung aufs Tapet.