Der Bahnverkehr war unterbrochen

Im Bahnhof in Langenthal ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Personenunfall gekommen. Dies bestätigte die Medienstelle der SBB. Der Vorfall ereignete sich um 15.15 Uhr. Der Bahnverkehr war anschliessend stark eingeschränkt. Die Reisenden mussten Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen in Kauf nehmen. Zwischen Langenthal und Herzogenbuchsee verkehrten Ersatzbusse.