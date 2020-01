Das Solarstrom-Netz der Stadt wächst

Diese Dachhaut produziert sauberen Strom: 1556 Panels auf etwa 1800 Quadratmetern verteilt, so gross ist die neue Indach-Fotovoltaikanlage auf dem ehemaligen Zeughaus an der Bleienbachstrasse. Indach bedeutet, dass die Solarzellen selber das Dach bilden und so die Ziegel ersetzen. Die IB Langenthal AG konzipierte die Anlage nach eigenen Angaben selber und liess sie innert mehreren Wochen durch ihre Tochterfirma Clevergie AG aus Wyssachen bauen. Der Investitionskredit belief sich auf rund 900’000 Franken.