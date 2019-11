Das letzte Mal an der Front

Alarm! Starke Rauchentwicklung in der Huttwiler Industriestrasse! Der Rauch wird immer dichter, die Hilfeschreie der Menschen, die an den Fenstern im ersten Stock des Gebäudes stehen, immer lauter. Von weit her sind Sirenen zu hören. In dieser Situation die Ruhe und den Überblick zu bewahren und in aller Eile die richtigen Entscheidungen zu treffen, das erfordert Routine und starke Nerven. Selbst wenn es nur eine Übung der Feuerwehr ist.