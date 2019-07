Das Heu auf der gleichen Theaterbühne

Für Beat Ryser war es eine kurze Nacht. Erst weit nach Mitternacht ist er auf dem Bio-Gut an der Madiswiler Steingasse vorgefahren. Hat wenige Stunden zuvor in Münsingen noch auf der Bühne gestanden. Die ist inzwischen zusammengeklappt und gut verpackt im Anhänger seines Stradini-Theaters und wartet darauf, von der Crew bald wieder ausgeklappt zu werden. Eine kurze Sache werde der Aufbau sein, weiss der 37-Jährige, wie zwei weitere seiner Mitspielenden seit der Gründung vor fünf Jahren Teil der Theatergruppe mit Sitz in Biel. Muss es auch: Am Samstagabend steht auf dem Bauernhof am Madiswiler Dorfrand die nächste Aufführung an.