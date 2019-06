Burger sprechen Darlehen für Alterswohnungen

Schon heute gehören zum Alterszentrum Spycher in Roggwil 30 Alterswohnungen. Nun sollen zu diesen am Hofmattenweg 6 zusätzliche Wohnungen und 21 Pflegezimmer dazukommen. Die Roggwiler Einwohnergemeindeversammlung hat der dafür notwendigen Erweiterung der Überbauungsordnung Hofmatten schon im Dezember zugestimmt. Mit dem Neubauprojekt befasste sich jetzt auch die Burgergemeinde: Sie gewährt der Genossenschaft Alterswohnung bim Spycher zur vierten Ausbauetappe ein Darlehen von 500000 Franken. Dies zu einem Zinssatz von 2 Prozent. An der Burgerversammlung gab es zum Traktandum keinerlei Wortbegehren.