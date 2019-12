Bühne frei für das Kinderparadies

Plötzlich geht die Türe auf. Die wartenden Kinder stürmen los, rein in die riesige, farbenfrohe Spielwelt. Rund 150 heimische Schülerinnen und Schüler durften sich am letzten Testtag vom Kiddy Dome in Rohrbach austoben und die Anlagen testen. Vom Seilpark übers Bällebad bis zur Trampolinanlage – schnell wird klar: Hier kommen alle auf ihre Kosten.