Buchsi hat sich für das kleinere Übel entschieden

Wenn an einer Gemeindeversammlung in Herzogenbuchsee einige Stimmberechtigte im Sonnensaal sogar auf der Empore Platz nehmen müssen, dann weiss man: Der Aufmarsch ist gross. Was so viele von ihnen angezogen hatte – 340 an der Zahl (von total 4779) –, ist klar: das Budget 2020, das eine Steuererhöhung von 1,55 auf 1,65 vorsieht. Denn entweder reduziert man weitere Kosten, oder generiert Mehreinnahmen.