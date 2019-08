Brüssel – mit dem Zug, versteht sich

In der letzten Ferienwoche war Fanny Zürn mit ihrer Mutter in Belgien, in den Städten Brüssel und Brügge. Mit dem Zug, bestätigt sie, denn sie versteht sich als Teil der Klimajugend im Oberaargau. Als die Bewegung am 24. Mai zum ersten Mal in Langenthal auf die Strasse ging und darauf an die Demonstration in Bern weiterzog, gehörte sie zu den Organisatorinnen. Die Reise sei ein Geschenk zu ihrem 18. Geburtstag gewesen, erklärt die Langenthalerin, die in Freiburg Sozialarbeit und Sozialpolitik mit Nebenfach Soziologie studiert. Deshalb habe sie auch das Verkehrsmittel wünschen können.