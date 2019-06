Brauerei hat Investor gefunden

Die erste Runde der Kapitalerhöhung verlief noch zaghaft – zu viel war wohl passiert, als dass Investoren bedenkenlos Geld in die Langenthaler Brauerei stecken wollten: Strategiewechsel, Qualitätsprobleme beim Bier, dann überbewertetes Inventar in der Jahresrechnung. Die Zukunft des Unternehmens schien lange ungewiss, obwohl Verwaltungsratspräsident Kurt Schär selber viel Zeit und Geld in den Betrieb steckte. Während der zweijährigen Komplettsanierung behielt er als Ankeraktionär das Risiko.