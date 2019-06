Bilder aus Eriswil, die bewegen und berühren

Einen Mitarbeiter wie Kidane* wünscht sich jeder Arbeitgeber. Dass er statt Kartoffelstauden noch zu jungen Krautstiel ausriss, war der einzige Fehler, der ihm in Eriswil passierte. Dort betreiben Stephan Aeschlimann Yelin und Ursula Yelin im Eigen oberhalb des Dorfes eine Gartengestaltungsfirma. Sie hatten ihn eine Zeit lang angestellt. Die Episode steht so in einem Onlinecomic, den Barbara Yelin, die Schwester von Ursula, gezeichnet hat.

«Er kam nie zu spät», vernimmt man dort über den ehemaligen eritreischen Mitarbeiter, «war nie krank und immer bei der Sache.» Gab es Znüni, arbeitete er lieber weiter. Trotzdem ist Kidane heute nicht mehr bei der Gartenwerke GmbH angestellt. «Wir haben keinen Kontakt mehr zu ihm», sagt Ursula Yelin.

Einen Beitrag leisten

Stephan Aeschlimann und Ursula Yelin waren die Initianten einer Gruppe von Eriswilerinnen und Eriswilern, die persönlich auf die Flüchtlingswelle vor rund vier Jahren reagierten. Sie wollten in ihrem Dorf einen Beitrag zur Linderung der Not dieser Menschen leisten. Die Chance dazu erhielten sie, als die Heilsarmee die ehemalige Post mieten konnte.

Ein Dutzend junge Eritreer konnte dort Ende 2015 in einer Wohngemeinschaft untergebracht werden. Die Mitglieder der IG begannen, Deutschkurse zu geben, organisierten Fussballturniere und lernten im Gegenzug das scharfe Essen aus dem Land am Horn von Afrika kennen.

Doppelt verschärft

Zur allgemeinen Unsicherheit der jungen Menschen, die im Asylverfahren stecken, kamen während der Zeit in Eriswil zwei weitere Faktoren hinzu: Einerseits verschärfte der Bund für Eritreer die Asylgründe. Eine illegale Ausreise aus der ehemaligen Heimat genügt seither nicht mehr.

Der Nationaldienst in Eritrea gilt international als eine Art unbefristete Zwangsarbeit. Für diejenigen, die aus ihm befreit oder aus diesem entlassen wurden, gilt eine Rückkehr in der Schweiz trotzdem grundsätzlich als zumutbar.

National- und Ständerat beschlossen zudem, den Asylstatus vorläufig Aufgenommener erneut zu überprüfen. Inzwischen ist die Wohngemeinschaft in der ehemaligen Post aufgelöst. Kidane tauchte im Spätherbst 2018 unter.

Im Eigen in Eriswil blieben Resignation und Trauer zurück. Barbara Yelin riet ihrer Schwester, aufzuschreiben, was sie erlebt hatte. Diese reagierte zuerst skeptisch, sandte ihr ein paar Tage später aber einen Text. Vielleicht sei es gerade jetzt wichtig, Kidanes Geschichte zu erzählen, schrieb sie ihr nun, «denn es ist die Geschichte von vielen».

Beste im deutschen Sprachraum

Barbara Yelin wohnt in München und zeichnet Graphic Novels. Sie wurde unter anderem 2016 mit dem Max-und-Moritz-Preis als beste deutschsprachige Comickünstlerin ausgezeichnet.

«Unsichtbar» – so der Titel ihres Comics über Kidane und die Familie ihrer Schwester – ist nicht ihr erstes Werk über die eigene Familie. 2014 zeichnete sie «Irmina» über ihre Grossmutter, die im nationalsozialistischen Deutschland lebte und ihre Prinzipien der mörderischen Diktatur opferte. Es wurde von der Jury des «Tagesspiegels» als bester Comic des Jahres ausgezeichnet.

Trotzdem sei die Arbeit an «Unsichtbar» intensiver gewesen, erklärt die Zeichnerin. «Alles unmittelbar mitzubekommen, ist anders, als es aus alten Briefen zu erfahren.» Gerade in dieser Situation sei die Zeichnung jedoch ein sehr geeignetes Instrument, ist sie überzeugt. Denn sie erlaube es, Persönliches darzustellen, ohne dass die Beschriebenen dadurch identifizierbar würden.

Hilfe von der Arbeitsgruppe

Die Zeit der Ungewissheit in Eriswil packt Barbara Yelin in bewegende und berührende Bilder. Bei der Umsetzung wurden sie und ihre Schwester von verschiedenen Seiten unterstützt: Bei der Faktenprüfung halfen die Mitglieder der Arbeitsgruppe Nothilfe.

Die Gruppe engagiert sich im Kanton Bern besonders für die Menschen ohne Rückkehrperspektive und hat sich unter anderem auch gegen das Ausschaffungszentrum in Prêles gewehrt.

* Name geändert.

