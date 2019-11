Bei ihr gibt es kein Schickimicki

Gemeinden, die eine Dorfbeiz verlieren – darüber musste in den letzten Jahren auch im Oberaargau gar oft berichtet werden. In Niederönz präsentiert sich die Situation nun anders: Die Gemeinde darf sich bald über ein neues Angebot freuen. Wie aus einem Umnutzungsgesuch hervorgeht, das derzeit öffentlich aufliegt, soll an der Aeschistrasse 23 das «Önzer Pintli» entstehen.