Aus beim Designers’ Saturday: Girsberger schweigt über die Gründe

Die Meldung kam überraschend: Die Verantwortlichen des Designers’ Saturday liessen verlauten, dass die Firma Girsberger aus Bützberg nächstes Jahr nicht mehr am bekannten Design-Anlass in Langenthal ausstellen wird. Das Hauptgeschehen verlagert sich damit auf die vier verbleibenden Standorte von Création Baumann, Hector Egger Holzbau, Ruckstuhl AG sowie Glas Trösch in Bützberg. Gleichzeitig fällt beim Designers’ Saturday eines der Gründungsmitglieder weg.