Anhänger kippt in der Ausfahrt

Gemäss Angaben der für diesen Teil der Autobahn zuständigen Kantonspolizei Solothurn war der Autofahrer kurz vor 11 Uhr mit einem Anhänger auf der A1 in Richtung Bern unterwegs. In Wangen an der Aare verliess er die Autobahn.

Aus noch ungeklärten Gründen bemerkte der Lenker, dass in der Rechtskurve der Ausfahrt sein Anhänger ausser Kontrolle geriet. In der Folge kippte dieser auf die linke Seite und kam auf der Mittelleiteinrichtung zum Stillstand. Der Automobilist blieb unverletzt. Für die Bergung musste ein Abschleppdienst mit Kran aufgeboten werden. (sda)