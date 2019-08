Als das Kreuzfeld Treffpunkt der «Bösen» war

Wenn sich dieses Wochenende die besten Schwinger der Schweiz in Zug zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest treffen, erinnert sich in Langenthal vielleicht der eine oder andere ans Jahr 1983. Damals ging dieser Grossanlass in noch bedeutend bescheideneren Dimensionen im Hard über die Bühne. Der Blick von Stadtchronist Simon Kuert reicht jedoch weiter zurück: Genau vor 100 Jahren waren die Schwinger bereits einmal zu Gast in Langenthal.