Strasse in Niederbipp zwei Stunden gesperrt

Am Mittwochmorgen hat sich in Niederbipp der Auflieger eines Sattelschleppers gelöst. Die Komposition blieb in der Folge stehen und blockierte die Strasse. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr der Lenker des Sattelmotorfahrzeugs zuvor auf der Aengistrasse in Richtung Niederbipp.