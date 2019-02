Standorte priorisiert

Gleich zwei Mitwirkende stellten den Antrag, Bestimmungen zu den Antennenanlagen ins Baureglement aufzunehmen. In Wohnzonen, so ihre Forderung, sollen solche Anlagen nur als äusserste Ausnahme genehmigt werden. Antennen seien in erster Linie in Arbeitszonen und anderen Zonen, die überwiegend der Arbeitsnutzung dienen, zu erstellen, heisst es im Bericht.

Die Thematik sei dem Gemeinderat bekannt, sagt Siegrist. Es gebe aber wenig Spielraum. Soll heissen: Dem Gemeinderat sei es nicht möglich, Antennenstandorte festzulegen oder neue zu verbieten. Der Gemeinderat hat sich jedoch dafür entschieden, ein Kaskadenmodell ins Baureglement aufzunehmen. Dieses sieht vor, dass Handyantennen prioritär in Arbeitsplatzzonen erstellt werden sollen. Nur wenn dort kein geeigneter Standort gefunden wird, kann auch in der Wohnzone ein Standort beansprucht werden.

Das Kaskadenmodell diene aber vor allem dazu, überhaupt mit den Mobilfunkanbietern ins Gespräch zu kommen, relativiert Siegrist. Denn letztlich liessen sich Antennen in der Wohnzone, wenn es um die Erfüllung des Versorgungsauftrags gehe, wohl nur sehr schwer verhindern. Dies, so Siegrist, habe kürzlich das Beispiel in Roggwil gezeigt. Dort wollte die Gemeinde ebenfalls mit einer Kaskadenordnung den Bau einer Mobilfunkantenne im Dorf verhindern, hatte jedoch, nachdem sich Salt zur Wehr setzte, das Nachsehen.