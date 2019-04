Zwei Standbeine in einem Gebäude

Emsiges Treiben herrscht auf der Baustelle des Healthcare-Dienstleisters Voigt. Das liegt nicht nur an den Handwerkern, die am Rohbau arbeiten. Sondern auch an den vielen Gästen, die der Einladung des Unternehmens gefolgt sind, um einen Blick in das künftige Logistikcenter zu erhaschen. Auf 31'700 Quadratmetern Betriebsfläche, die sich auf vier Stockwerke verteilen, wird in Niederbipp das Projekt Vologin realisiert. Es soll das Dach über zwei Standbeinen der Voigt-Gruppe bilden.