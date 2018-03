Zwei Jazz-Virtuosen im Atelier

«Alles begann mit der Wohnungsübergabe 2003», erinnert sich Christoph Hauri lächelnd. Damals gab der heute 57-Jährige seine Wohnung zugunsten des schmucken Ateliers im Erdgeschoss des Gebäudes am Wuhrplatz in Langenthal auf.

Zur feierlichen Begehung von Abschied und Neuanfang organisierte Hauri einen kleinen, aber feinen kulturellen Anlass zu Hause – und ahnte nicht, dass dieses Spektakel den Grundstein für viele weitere legen sollte.

Ungewisses Ergebnis

15 Jahre und viele Anlässe später fand sich letzten Donnerstag erneut eine kleine Schar Gäste in Hauris einladendem Atelier ein. Obschon die Räumlichkeiten dank ihres hervorragenden Klangs des Öfteren die Kulisse für Tonaufnahmen bot, ist dieser musikalische Anlass der erste seines Formats.

«Bis jetzt waren die meisten Anlässe literarisch oder theatralisch», so Hauri. Ein Beuteschema bei der Auswahl von Künstlern habe er nicht. «Mir liegen alle Kunstformen gleichermassen am Herzen. Mal frage ich Bekannte an, mal fragt ein Künstler bei mir an.» Daraus ergebe sich eine gewisse Spontaneität – das Ergebnis sei stets ungewiss.

Knapp dreissig Leute erschienen, um dem Jazzduo Trevor Watts und Dieter Ulrich beim Musizieren zu lauschen. «Die ­Organisation dieser Anlässe ist nicht professionell», erklärt Hauri. «Ich lade zu mir nach Hause ein und mache das aus Liebhaberei, aus Engagement, um Freude zu bereiten.»

Gerade das macht die Intimität und Authentizität dieser Anlässe aus: In vertrautem, geradezu intimem Rahmen bekommen die Zuschauer die Möglichkeit, Künstler privat zu erleben. Für einige Stunden teilt sich das Publikum ein Wohnzimmer mit Schau­spielern, Musikern, Dichtern und Denkern.

Was Jazz wirklich ist

Dieter Ulrich und das Jazz-Ur­gestein Trevor Watts aus England lernten sich vor 35 Jahren über die Musik kennen. Erst letztes Jahr nahmen sie die gemeinsame Arbeit wieder auf und bildeten ein Duo, Watts am Saxofon, begleitet von Ulrich am Schlagzeug. Gemeinsam nahmen sie am Donnerstag die Zuhörer mit auf die Wege abseits der ewig gleichen Radiomusik und liessen sie fühlen, was Jazz wirklich ist. Das Saxofon ist wie Wachs in Trevor Watts Händen.

Warmes, lasziv-sinnliches Schnurren und sprödes Schnarren wechseln sich ab, und im nächsten Moment erinnert der Klang an eine Querflöte, dann an ein Saiteninstrument. Das Saxofon birgt hundert Gesichter, und Watts kennt sie alle. Wie in Trance verschmelzen die Musiker mit ihrer Kunst, gehen aufeinander ein, um sich zum rechten Zeitpunkt wieder aus ihrer musikalischen Umarmung zu lösen.

Diese beiden Männer atmen und bluten Jazz. «Der Erfolg eines solchen Events steht und fällt mit der Stimmung der Gäste. Das ist jedes Mal eine Zitter­partie», sagt Hauri. Die Zusammensetzung des Publikums sei eine Lotterie, «meistens ist es aber eine Mischung aus be­kannten und neuen Gesichtern». Auch Christoph Hauri selbst müsse in der richtigen Stimmung sein, um sein Heim der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Vasen und Zeichenmappen

Doch allein das Atelier dürfte für eine gute Atmosphäre sorgen: Der ästhetisch eingerichtete halb offene Raum ist Gestaltungsort und Kuriositätenfundus in einem. Auf einem Schrank tummeln sich Porzellanteekannen, grosse, bunt gemusterte Blumenvasen stehen auf einem anderen.

Zeichenmappen stapeln sich auf Tischen am hinteren Ende des Raumes. Auf hölzernen Bistrostühlen sitzt das Publikum den Musikern gegenüber, die ihr virtuoses Können in nur drei Schritten Entfernung zum Besten geben. Christoph Hauris Atelier bietet ein intimes Setting, das den Wert solcher Anlässe schön akzentuiert.

Selbstvergessen musiziert das Duo insgesamt zwei Stunden lang. Während der gesamten Performance ist die Leidenschaft der beiden Musiker fast greifbar. Der warme Ton des Saxofons schwillt zaghaft an, die gesamte Tonleiter wird ausgereizt.

Crescendo folgt auf Decrescendo, während das Schlagzeug den Takt vorgibt. Erst piano, dann wieder forte, bis die beiden Männer strahlend und etwas ausser Atem innehalten, um den wohlverdienten Beifall entgegenzunehmen. (Langenthaler Tagblatt)