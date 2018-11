Zusätzliche Einwohner kosten zuerst einmal

Wie im benachbarten Huttwil wird auch in Rohrbach derzeit kräftig gebaut. Allein am Eichmattweg sind 19 neue Wohnungen geplant. Bereits sind die ersten zwei Einfamilienhäuser bezogen, in den restlichen vier der ersten Etappe ist der Bezug Anfang des nächsten Jahres geplant. Fünf sind bereits verkauft, eines ist reserviert, wie Markus Bettler auf Anfrage erklärt. Der Architekt aus Zell LU ist Ansprechpartner für Interessierte. Auch für eines der drei Mehrfamilienhäuser ist ein Käufer gefunden.