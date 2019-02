Fast etwas versteckt steht das Leuenberger-Denkmal in Huttwil heute auf dem Dach der Garage, in der die Kantonspolizisten ihre Fahrzeuge unterstellen. Das war nicht immer so: Als der Gedenkstein für den Obmann des Bauernbundes von 1653 am 26. Juli 1903 eingeweiht wurde, füllte sich der Brunnenplatz mit einer festlich gekleideten Menschenmenge bis in den letzten Winkel.