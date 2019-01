Die Politik leide an Überalterung, heisst es oft. Zumindest damit hat man in Niederönz kein Problem: Mit dem neuen Rat, der an der Gemeindeversammlung im Dezember gewählt wurde, sind vier der fünf Exekutivmitglieder zwischen 1983 und 1988 geboren. Damit ziehen sie den Durchschnitt in der Lokalpolitik gehörig nach unten. Wie hat Niederönz geschafft, was andere nicht können?