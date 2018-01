«Ziemlich plump vorgegangen»

«Kaltschnäuzig», «frech», «überheblich», aber auch «resigniert» und «abgestumpft vom Leben»: Mit diesen Worten charakterisierte Gerichtspräsidentin Nicole Fankhauser vom Regionalgericht Emmental-Oberaargau einen Schweizer, der wegen mehrfachen gewerbsmässigen Diebstahls (wir berichteten) vor dem in Dreierbesetzung tagenden Gremium sass.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 50-jährigen Schweizer vorgeworfen, Uhren und Schmuckstücke aus dem Lager seines Arbeitgebers im Raum Huttwil auf Onlineportalen zu Spott­preisen verkauft zu haben. Mit seinen Deals erwirtschaftete er laut der Anklagebehörde einen Gewinn von knapp 30 000 Franken. Das entspricht einem «Zusatzverdienst» von circa 1000 Franken pro Monat.

Zu Hause gehortet

Der Angeklagte behauptete, den grössten Teil der Ware legal im Internet und auf Flohmärkten erstanden zu haben. Dann habe er die Artikel restauriert und weiterverkauft. Bei einigen Gegenständen handelte es sich gemäss seinen Angaben um «Ausschuss», den er mit Billigung seines Chefs habe verhökern dürfen. Und um Ladenhüter, die er zu Sonder­konditionen erstanden habe. Manche Uhren hätten Kundinnen und Kunden im Geschäft liegen lassen, nachdem sie einen neuen Chronometer erstanden hätten. Auch darüber habe er verfügen können.

Davon wollte aber sein Arbeitgeber nichts wissen. Dafür er­innerte dieser sich genau an das Ergebnis einer privaten Ermittlung: Uhren, die der Mitarbeiter unter seinem echten Profil auf Ricardo.ch feilbot, trugen die­selbe Seriennummer wie jene aus dem Lager der Bijouterie. Und noch besser: Die Mailadresse des Verkäufers entsprach jener des verdächtigten Mitarbeiters.

Die Polizei durchsuchte darauf das Haus des Mannes und dessen Spind im Geschäft. Dabei entdeckte sie Uhren, Verpackungen und Schmuckstücke, die aus dem Laden stammten, in dem der Mann jahrelang gearbeitet hatte. Zudem brachte die damalige Ehefrau des Beschuldigten wertvolle Artikel aus der Bijouterie auf den Polizeiposten, die ihr Mann daheim gehortet hatte.

Teure Quittung

Der nicht vorbestrafte, aber fünfstellig verschuldete Angeklagte räumte im Zuge der Befragung durch das Gericht, den Vertreter der Staatsanwaltschaft und auch den Anwalt des Geschädigten schliesslich doch ein, die Beweislage gegen ihn sei «erdrückend». Zu einem vollen Geständnis – das ihm möglicherweise einen Strafrabatt eingetragen hätte – wollte oder konnte er sich aber trotzdem nicht durchringen.

Das Regionalgericht verur­teilte ihn somit am Donnerstagnachmittag wegen mehrfachen gewerbsmässigen Diebstahls zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 23 Monaten. Um ihm einen «Denkzettel», wie die Vorsitzende sagte, zu verpassen, wandelte es einen dieser Monate in eine unbedingte Busse von 2400 Franken um. Weiter muss der Mann die Verfahrenskosten von 20 000 Franken bezahlen, das Anwaltshonorar seines früheren Arbeitgebers in Höhe von 15 000 Franken übernehmen, die Kosten für seine Pflichtverteidigerin be­rappen und seinem ehemaligen Arbeitgeber 86 000 Franken Schadenersatz entrichten.

Immer noch im Geschäft

Um diese Fälligkeiten zu begleichen, müsste er sehr, sehr viele Uhren, Ringe und Halsketten verkaufen. Die Gelegenheit dazu hat er aber nicht mehr: Seit seiner fristlosen Entlassung arbeitet der Mann mittlerweile temporär als Handwerker. Im Onlinehandel sei er trotzdem nach wie vor tätig, sagte er vor Gericht.

(Berner Zeitung)