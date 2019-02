Schon am Mitwirkungsanlass Ende Januar wurden Zweifel laut: Ohne konkrete Forderungen an die Energiedienstleister würde die Energiewende nicht erreicht, monierten einige der Anwesenden. Das haben die Grünen Langenthal und Oberaargau nun auch in ihrer Mitwirkungseingabe unterstrichen. Sie fordern darin nicht nur eine weitaus ambitioniertere Zielsetzung, was den Anteil erneuerbarer Energien im Wärmebereich angeht. Sie stellen auch ein Frage- und ein Ausrufezeichen hinter die Tatsache, das Verbindlichkeiten für die IB Langenthal AG (IBL) erst im Rahmen einer separaten Eignerstrategie geschaffen werden sollen.