Zehn Autolenker bei Kontrolle angezeigt

Wegen Lärmbelästigung und gefährlichen Fahrmanövern, die der Kantonspolizei Bern gemeldet wurden, wurden in Langenthal am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt 63 Fahrzeuge und 100 Personen wurden in der Innenstadt und im Bereich der Bern-Zürich-Strasse kontrolliert.