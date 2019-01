An der Seilern in Gondiswil ist am Mittwochabend ein Wohnhaus in Brand geraten. Wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilt, ist das Feuer im oberen Bereich des ehemaligen Bauernhauses ausgebrochen.

Die ausgerückten Feuerwehren aus Huttwil und Langenthal hatten das Feuer rasch unter Kontrolle und konnten es löschen.

Keine Verletzten

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Personen im Haus. Sie konnten sich selbständig in Sicherheit bringen, schreibt die Kantonspolizei. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde beim Brand niemand verletzt.

Das Haus ist infolge des Feuers derzeit nicht bewohnbar. Für die betroffenen Anwohner wurde eine vorübergehende Wohnlösung gefunden.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen. (js)