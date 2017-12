Wo Backenzähne und Gelenkköpfe in Schubladen lagern

Was wurde von den Mammuts gefunden, die während der Eiszeiten in der Region Huttwil lebten? Geht es nach den Promotoren des Mammutlandes, wird diese Frage dereinst in einem Zentrum im Rüttistalden anschaulich beantwortet, ja gar aufgezeigt, wie diese Vorgänger des Elefanten lebten. Noch ist es aber nicht so weit.

Der Weg zu den Antworten führt deshalb vorerst nach Luzern und Bern. Dort lagern in den naturhistorischen Museen die Funde, die vor knapp 100 Jahren beim Kohlenabbau zum Vorschein kamen. In Luzern ist ein Teil davon sogar ausgestellt.

Im ersten Obergeschoss gibt ein ­Umrissbild an der Wand einen Eindruck von der Grösse dieser Tiere. Allzu genau dürfe man ­dieses allerdings nicht nehmen, sagt Benedict Hotz, stellvertretender Direktor des Museums und Konservator Erdwissenschaften. «Wir mussten uns nach der Höhe des Raumes richten.»

So wie ein Kinderkopf

Ein Zahn, gross wie ein Kinderkopf, gibt einen weiteren Anhaltspunkt. Es ist der Backenzahn, wie dem Schild entnommen werden kann. «Mit seinen Lamellen diente er dem Mammut als eigentliches Mahlwerk», erklärt Benedict Hotz.

Der Zahn führt den Besucher bereits mitten in die Region Huttwil, kann dieser doch dem Schild entnehmen, dass er aus Engelprächtigen in der Nähe der Haltestelle Gondiswil stammt.

Auf den ersten Blick auf die Fährte des Mammuts führen Fragmente von Stosszähnen, die ebenfalls zu sehen sind. Doch das ist nicht alles, was das Natur-Museum Luzern von den Mammuts der Region Huttwil besitzt.

Der stellvertretende Direktor führt nun ins erste Untergeschoss, wo er zwölf flache Kisten aus den Schiebeschränken holt. Genau gezählt hat er die Fragmente nicht, die darin aufbewahrt werden, zum Teil schön angeschrieben mit «Aus den Schieferkohlen von Gondiswil». Zum grössten Teil sind es weitere Fragmente von Stosszähnen.

Für eine Ausstellung genügen diese nicht, denn sie haben unter der langen Lagerungszeit gelitten. «Werden sie der feuchten Erde entnommen, trocknen sie aus, ihre Wölbungen verlieren sie unter dem Eigengewicht», erklärt Benedict Hotz. «Heute stünden ausgefeiltere Methoden für die Dokumentation und die Konservierung zur Verfügung.»

Aus einem grossen alten Buch

Trotz diesen Einschränkungen nötigen die Arbeiter der Kohlegruben und seine Vorgänger von damals dem Naturwissenschafter noch heute Respekt ab. «Sie beobachteten, was zum Vorschein kam, und sicherten, was ihnen von Bedeutung erschien.» Zum Beweis holt er ein grosses altes Buch mit Lederrücken hervor und schlägt Seite 75 auf.

«Unsere Vorfahren beobachteten, was zum Vorschein kam, und sicherten, was ihnen von Bedeutung erschien.»Benedict Hotz

Natur-Museum Luzern

Dort liest man, dass Mammutreste sich im sandigen Lehm fanden, der die Kohlenflöze bei Gondiswil Haltestelle überlagerte. Als weitere Fundstellen werden ein Wäldchen in der Nähe Richtung Gondiswil sowie Engelprächtigen auf der gegenüberliegenden Talseite angegeben. Letzteres liegt bereits auf dem Gebiet der luzernischen Nachbargemeinde Ufhusen.

Mammuts waren keine Spezialität der Region Huttwil. Sie sind von den Britischen Inseln über Europa und Sibirien bis nach Alaska nachgewiesen, wie der Informationsstation in der Ausstellung entnommen werden kann.

Das Besondere an den Fundstellen bei Huttwil sei allerdings, dass diese nicht von Gletschern verfrachtet worden waren, weil das Napfvorland in der letzten Eiszeit nicht vergletschert war. «Die Tiere wurden also dort gefunden, wo sie verstorben sind», erklärt Benedict Hotz. Entsprechend den drei Fundorten gingen bereits die Wissenschaftler vor 100 Jahren von drei Individuen aus.

Ein Fund im Mai 1920 ist im grossen Buch besonders dokumentiert: ein gewaltiger Stosszahn von rund 4,5 Metern Länge, der jedoch bei der Bergung sogleich zerfiel, «sodass nur Bruchstücke gesammelt werden können».

In drei Metern Tiefe

Ein anderer Aufsatz beschreibt einen weiteren Fund. «Am 24. Oktober 1918 stiess der Löffel des Dampfbaggers bei der Haltestelle Gondiswil in 3 m Tiefe auf die Überreste eines Elefanten.» Vom Mammut kamen Stosszähne, zwei Backenzähne des Unterkiefers, Teile des Schädels und des Brustbeins sowie der Gelenkkopf eines Oberschenkels zum Vorschein.

Das Elfenbein der Stosszähne zerfiel auch hier. Es war, wie es heisst, zu einer teigartigen Mas­se «verfault». Festgehalten sind auch die Aussagen der Arbeiter und Werkführer, man habe einen üblen Geruch wahrgenommen, der nach einiger Zeit verschwunden sei. Der maximale Umfang der Stosszähne konnte aber immerhin mit 58 Zentimetern ermittelt werden.

Neu konserviert

Das alte Buch enthält auch Abbildungen der Funde. Sechs Backenzähne, das Fragment eines Stosszahns, Teile eines Unterkiefers und eines Beckens. Das Letztere nimmt Benedict Hotz nun zur Hand.

Er hat es kürzlich so konservieren lassen, wie es heute gemacht wird: Die vorhandene Substanz wird mittels Unterdruck komplett mit Epoxidharz getränkt und damit stabilisiert, fehlende Stücke werden so ergänzt, dass sichtbar bleibt, was vom Ganzen original ist und was nicht. Gut sichtbar ist die Pfanne, in der ein Oberschenkel verankert war.

Um einen solchen Gelenkkopf sehen zu können, muss man nach Bern reisen. Dort findet man in der Ausstellung des Naturhistorischen Museums allerdings nichts von den Mammuts aus der Region Huttwil. Man muss sich schon ins nicht öffentliche Depot führen lassen. Dieses jedoch ist riesig.

Der Lift fährt ins dritte Untergeschoss, wo Schilder an den Türen in Flüssigkeit eingelegte Tiere versprechen, Schädel, Eier oder Präparate. Ursula Menkveld, Kuratorin Paläontologie, öffnet die Türe zu den Präparaten. Zuhinterst in einem Gang zwischen Schiebeschränken schauen einem ein Tiger, eine Antilope und ein Kaffernbüffel entgegen.

Ursula Menkveld öffnet einen der Schiebeschränke. Hier sind sie: acht Schubladen mit den Funden aus den Kohlegruben von Gondiswil. Eine enthält die Mammutfunde: die aus Luzern vertrauten Backenzähne, aber auch einen Unterkiefer, in dem der Ansatz des Stosszahns erkennbar ist, oder eben den Gelenkkopf eines Oberschenkels.

Eine illustre Expeditionsrunde

Zurück nach Huttwil und ins Jahr 1920. Am Wochenende vom 17. und 18. April findet sich dort eine illustre Männerunde im Huttwiler Hotel Mohren ein. Es sind Mitglieder und Gäste der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft – unter Letzteren der Huttwiler Sekundarlehrer Althaus.

Sie widmeten ihre Frühjahrszusammenkunft den Schieferkohlenvorkommen von Gondiswil-Zell. Am Samstag lauschen sie nach dem gemeinsamen Nachtessen den Referaten von Kennern der Gruben und diskutieren deren Erkenntnisse. Am Sonntag begeben sie sich ins Gelände.

Bei der Haltestelle sind die Gruben beidseits der Kantonsgrenze bereits wieder zugedeckt, diejenige von Wäldchen am Eingang zum Gondiswiltälchen jedoch frisch abgedeckt.

In der Fuchsmatt bei Zell führt das mit dem Abbau beschäftigte Unternehmen seine neueste Anschaffung vor: eine elektrisch betriebene Kreissäge. War bisher im Tagbau gearbeitet worden, so zeigt die Genossenschaft für Kohlenausbeutung in Zell in ihrer Grube einen Stollen, aus dem bereits 200 Waggons Kohle gewonnen wurden.

Als Regen einsetzt, ist die Exkursion zum Glück beendet, und die 25 Teilnehmer können sich zum Mittagessen begeben, ehe sie heimreisen. Die Heimreise führt sie nach Basel, Bern, Burgdorf, Genf, Lausanne, Münchenbuchsee, Neuenburg, Schönenwerd, Solothurn, Thun, Winterthur und Zürich.

Aus diesem ­Umkreis etwa hoffen die Promotoren des Mammutlandes künftig jährlich rund 240'000 Besucher in die Region Huttwil locken zu können. (Langenthaler Tagblatt)