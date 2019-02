Energiegesetz, Polizeigesetz und Zersiedelungsinitiative: Auf kantonaler und nationaler Ebene stehen am Wochenende wegweisende Abstimmungsvorlagen an. Aber auch für die Stadt Langenthal geht es am 10. Februar um Gewichtiges. Zur Abstimmung kommt die Aktienkapitalerhöhung für die Haslibrunnen AG. Und es fällt damit indirekt auch der Entscheid, ob das Alterszentrum seine Ausbaupläne zeitnah wird realisieren können.