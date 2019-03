«Wir werden langsam wahrgenommen»

Wildpflanzen und Kräuter

Ausstellungen sind jedoch nicht das Einzige, womit Ueli und Regula Bieri dem Alten Schulhaus Wyssbach neues Leben einhauchen. Sie organisieren Konzerte und Vorträge und bieten Kurse zu Wildpflanzen und Kräutern an, zeigen, wie man daraus Salben, Tinkturen und Wickel herstellt. In diesem Jahr wurden sie damit ins Programm der Volkshochschule Oberaargau aufgenommen. Bereits am 3. April steht der nächste Vortrag auf dem Programm: Bruno Tanner spricht darüber, wie man gesund und stark durchs Leben kommt.

Für Ueli und Regula Bieri ist das ein Zeichen dafür, «dass wir im Oberaargau langsam wahrgenommen werden». Dabei verhehlen sie nicht, dass die Lage abseits des öffentlichen Verkehrs ein Nachteil ist. Ein Plus ist die ruhige Lage dagegen für die Ferienwohnung, die Ueli und Regula Bieri in der ehemaligen Lehrerinnenwohnung eingebaut haben – und die sie für die erste Vermietung in einem Sondereffort fertig ausbauen mussten.

Damit, sind Ueli und Regula Bieri überzeugt, ist das Potenzial des Alten Schulhauses jedoch noch lange nicht ausgeschöpft. Vom Sommer an wird er in der Sekundarschule in Schötz ein Urlaubsjahr beziehen, um sich ganz auf Wyssbach konzentrieren zu können. Er will in dieser Zeit Tagungen und Seminare akquirieren, für die er das Catering übernimmt. Frische Schulzimmerluft wird also weiter durch die Räume des heimeligen Hauses in Wyssbach wehen.

Ausstellung Willy Jost und Peter Friedli,vom 30. März bis 14. April, Samstag/Sonntag, 14 bis 18 Uhr, Freitag, 16 bis 20 Uhr. Vernissage: Samstag, 30. März, 18 Uhr. Websites: kunstundbieri.ch, willyjost.ch, magie-in-holz.ch.