«Wir sind alle endlich»

Ruhig ist es auf dem Eriswiler Friedhof. Und friedlich. Es hat gerade geschneit, sanft hüllt die weisse Pracht die Gräber und ihre Steine ein. Toni Tanner betritt die Ruhestätte. Sofort wird deutlich: Das hier ist sein Revier. Der 58-Jährige ist Friedhofsgärtner und Totengräber.

Auf dem Dorffriedhof kennt er sich aus, wohl wie kein Zweiter. Und die Leute kennen ihn: Eine ältere Dame besucht ein Grab und grüsst unterwegs den grossen, schlanken Mann freundlich.

In den vergangenen 27 Jahren ging Toni Tanner auf der letzten Ruhestätte fast täglich ein und aus. Ihr Erscheinungsbild hat er massgeblich geprägt. So stehen an einigen Stellen die Grabsteine nicht mehr in Reih und Glied, sondern sind unregelmässig und lockerer angeordnet. Hier in einem Dreieck, da in einem Halbkreis. «Ich wollte die starre Struktur aufbrechen», sagt Tanner.

Das gilt nun auch für ihn, der auf Ende Jahr seine Stelle aufgibt. «Ich brauche etwas Neues», sagt der bescheidene Eriswiler dazu. Seine aussergewöhnliche Tätigkeit habe er aber über all die Jahre gerne ausgeübt, betont er.

Ohne Plan dazu gekommen

Erlernt hat der in Altbüron LU Aufgewachsene den Beruf des Landschaftsgärtners. «Ich war schon immer gerne draussen, täglich in einem Büro sitzen – das könnte ich nicht», sagt er zu ­seiner Berufswahl. Genau vor 30 Jahren wurde er von einem Nachbarn, damals noch in Rohrbach, angefragt, ob er nicht auf dem Friedhof arbeiten möchte. Tanner willigte ein, ohne grosse Vorstellung davon, was ihn erwarten würde.

Die Gärtnerarbeit war kein Problem, doch die Pflichten des Totengräbers musste er sich erst aneignen. Nach dem Umzug nach Eriswil konnte er seine Arbeit auf dem hiesigen Friedhof weiterführen.

«Unsere Aufgabe ist es, die auf dem Friedhof eingetroffenen Verstorbenen aufzubahren und zu pflegen – und letztlich zu beerdigen», erklärt Toni Tanner. Diesen Pflichten sei er gerne nachgekommen, weil sie sinnvoll und wichtig seien. «Ich möchte den Leuten helfen und ihnen einen Dienst erweisen.»

Er habe meistens das Gefühl gehabt, dass seine Arbeit im Dorf und von Angehörigen der Verstorbenen geschätzt werde. «Ich versuche stets, ihnen den ­Abschied so leicht wie möglich zu machen und die Beerdigung schön und würdig zu gestalten.»

Der Umgang mit toten und auch mit trauernden Menschen habe ihm während der drei Jahrzehnte selten Mühe bereitet. Und Tanner hat schon viele schwere und traurige Fälle erlebt. «Wenn eine Mutter von kleinen Kindern wegstirbt, ist das schon sehr schlimm», sagt er. Oder auch der Tod von jungen Menschen sowie Frühgeburten seien sehr, sehr tragisch. Zudem habe er während seiner langjährigen Tätigkeit auch erlebt, dass Gräber vernachlässigt und Beerdigungen nur spärlich besucht würden.

Bewusster leben

«Meine Familie und mein Glaube an Jesus helfen mir dabei», sagt der Eriswiler. Er lebe in dem Bewusstsein, dass alle Menschen endlich sind. «So geniesse ich jeden Tag, denn jeder davon ist ein Geschenk», sagt der Totengräber. Und auch Beziehungen würden durch diesen Gedanken viel bewusster gelebt, ist Tanner überzeugt. Er möchte sich nun mehr auf sein Gartenbaugeschäft konzentrieren.

Zudem freut er sich auf mehr Zeit für seine Familie mitsamt dem ersten Enkelkind und auch auf Ferien. «In den letzten Jahren konnten meine Frau und ich kaum verreisen, weil ich ja oft präsent sein musste», sagt Tanner. Nun nutzen er und seine Gattin die neu erlangte Freiheit aus: Sie verreisen über den Jahreswechsel für fünf Wochen nach Neuseeland. (Langenthaler Tagblatt)