Wieder eine Ausnahme beim Mehrweggeschirr

Schon bei der Fasnacht hat der Regierungsstatthalter ein Auge zugedrückt. Hat Marc Häusler den Organisatoren erlaubt, noch einmal Einweggeschirr in Umlauf zu bringen während des fünftägigen Narrenfestes in Langenthals Gassen. Die neue kantonale Regelung, die seit dem 1. Januar bei öffentlichen Anlässen ab 500 Besuchern den Einsatz von Mehrweggeschirr verlangt, könne von den Veranstaltern in so kurzer Zeit nicht umgesetzt werden, begründete Häusler damals seinen Entscheid. Und ganz ähnlich tönt es auch jetzt wieder, im Nachgang zur Meisterfeier des SC Langenthal.