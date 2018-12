«Wenns wieder mal brennt»

«Die Zeiten haben sich geändert», mahnte Bildungskommissionspräsident Adrian Glur (SVP) alle Anwesenden, deren eigene Schulzeit schon ein paar Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegt. Dass Lehrer, Schüler und auch Eltern zuweilen auf die Hilfe von Fachkräften angewiesen sind, streitet seit den Mobbingvorfällen vor drei Jahren ohnehin kaum noch einer ab in Roggwil. Wohl auch daran mag es gelegen haben, dass die Schulsozialarbeit am Montagabend keinerlei Diskussionen auslöste in der gut gefüllten Aula. Mit nur einer Gegenstimme haben die 98 anwesenden Stimmberechtigten deren Einführung durchgewinkt.