Ein neuer Erdgasröhrenspeicher im Allmen soll die Gaskugel im Hard ablösen. Fünf Millionen Franken will die IB Langenthal AG (IBL) in das Vorhaben investieren. Vorausgesetzt, die Anlage rechnet sich auch betriebswirtschaftlich. Genau das stellen Pascal Dietrich und Urs Zurlinden – Letzterer als Anwohner ist auch Einsprecher gegen die geplante Anlage – allerdings infrage. Erdgas als nicht erneuerbarer Energieträger sei «ein Auslaufmodell», halten die FDP- Stadträte in einer Interpellation fest. Wobei die geplante Anlage nicht einmal notwendig sei für die Sicherstellung der Versorgungssicherheit.