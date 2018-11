«Nicht jeder hat das gleiche Demokratieverständnis.» Mit diesen Worten sprach der abtretende Gemeindepräsidenten Marcel Stalder (siehe Kasten) am Mittwochabend wahrscheinlich allen 43 anwesenden Stimmberechtigten aus dem Herzen. Die Frage nach dem Gemeinschaftssinn in Graben war bereits an der letzten Gemeindeversammlung im Juni Thema gewesen.