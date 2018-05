Wenn es spezielle Lösungen braucht

Eine Institution wie die Woleg (Wohnen, Lernen, Gemeinschaft) zu führen, ist in zweierlei Hinsicht eine Herausforderung: Erstens ist das Angebot mit 28 stationären Wohnplätzen, 16 internen und externen Schulplätzen, begleitetem Wohnen sowie rund 35 Mitarbeitenden umfassend, andererseits haben die ­beiden Leiterinnen mit drei kantonalen Ämtern zu tun: der Gesundheits- und Fürsorgedirektion, dem kantonalen Jugendamt sowie dem Erziehungsdepartement.

«Das ist nicht immer einfach, aber spannend», sagt Priska Grütter. Die 31-Jährige teilt sich die Leitung der Woleg AG seit Februar zu je 40 Prozent mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester Jeannine Grütter.

Die beiden führen damit das Lebenswerk ihrer Eltern weiter, welche die Woleg im Jahr 1986 gründeten. Aus der einstigen «heilpädagogischen Grossfamilie» mit Waldschule ist heute eine nicht gewinnorientierte Aktiengesellschaft mit Standorten in Roggwil, Herzogenbuchsee und Langenthal geworden.

Ab Schulalter möglich

«Seit dem laufenden Schuljahr haben wir den Status einer Sonderschule», sagt Jeannine Grütter. Und zwar einer Sonderschule für verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler. Einzig der Leistungsauftrag stehe noch aus.

Als ausgebildete Lehrerin und Schulleiterin ist sie in erster Linie für die schulischen Belange zuständig, während ihre Schwester Priska, die soziale Arbeit studiert hat, mehr die kaufmännische ­Seite leitet und als Netzwerkerin unterwegs ist.

Das Angebot der Woleg richtet sich an Kinder ab Schulalter bis hin zu jungen Erwachsenen. «Diese kommen in der Regel via Sozialdienste oder Erziehungsberatung zu uns», erklärt Priska Grütter.

Die Gründe für die Suche nach einer anderen als der gängigen Schullösung seien vielfältig. «Das können schulische Prob­leme sein. Das heisst, die Kinder leben in den Familien, kommen jedoch zu uns in die Schule, wo ein individuelles Lernen möglich ist», nennt Priska Grütter ein Beispiel.

Oder die Schülerinnen und Schüler blieben in der Regelklasse, müssten jedoch wegen familiärer Probleme fremdplatziert werden. Einige Kinder leben in der Institution und gehen auch dort zur Schule. «Das Ziel ist wenn immer möglich die Re­integration», betont Jeannine Grütter.

Dank dem Status der Sonderschule werden die Kosten kantonal übernommen und müssen nicht vom Sozialdienst bezahlt werden. «Dadurch erhalten wir mehr Kinder aus dem Kanton Bern und weniger aus den Nachbarkantonen zugewiesen», nennt Jeannine Grütter eine der spürbaren Änderungen.

Alle Kinder fördern

«Wir sind froh um gute komplementäre Angebote», sagt Schulinspektor Kaspar Stocker. Denn diese seien gerade im Oberaargau nicht übermässig vorhanden. Im Oberaargau würden über 8000 Kinder in die Volksschule gehen, und knapp 200 Kinder hätten den Status der Sonderschüler.

Dazu zählen Kinder, die integrativ in der Volksschule oder in Spezialschulen und Institutionen (exklusive Privatschulen) unterrichtet werden. «Für Kinder mit ­besonderen Bedürfnissen sind diese sehr wichtig», betont Stocker. «Denn unser Auftrag ist es, alle Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend zu fördern.» Dazu brauche es manchmal spezielle Lösungen, wie sie auch von der Woleg angeboten würden.

Dass die beiden Schwestern die Nachfolge ihrer Eltern übernehmen, war nicht von vornherein geplant, aber trotzdem naheliegend, wuchsen sie doch in der Grosspflegefamilie auf und lernten entsprechende Berufe. Zwar haben die beiden Frauen nicht mehr so oft direkt mit den Kindern und Jugendlichen zu tun, «aber immer noch genug, um ihre Bedürfnisse zu kennen und zu verstehen», sagen Priska und Jeannine Grütter. (Berner Zeitung)