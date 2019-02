Nicht selten klafft eine Lücke zwischen Spitalaufenthalt und Heimkehr in die eigenen vier Wände. In diese Bresche zwischen ambulanter und stationärer Pflege springt die Spitawo AG: An der Murgenthalstrasse in Langenthal bietet sie im Spitex-Neubau fünf sogenannte Entlastungsbetten an.