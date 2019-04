Wenn Häuser zeigen, wie aus Landwirten Städter wurden

Das Haus steht an der Ländtestrasse in Schwarzhäusern. Die Tür verrät, dass seine Erbauer Wert darauf legten, ihre Stellung in der Gesellschaft sichtbar zu machen. Supraporte mit Feston-Motiv nennen die Kunsthistoriker die dekorative Steinhauerarbeit über dem Türgewände, die ein über zwei Rundstäbe drapiertes Tuch darstellt. Kein Wunder deshalb, stellen die Autorinnen und Autoren der Neuerscheinung über die Bauernhäuser des Bipperamtes das Beispiel aus Schwarzhäusern eingehend vor. Es gehöre zu den sehr repräsentativen Anlagen aus dem Teil des Oberaargaus nördlich der Aare.