«Wenn Blabla nicht hilft, dann machts päng»

Zum Gespräch bringt er einen Ordner mit. Zuoberst ein Artikel «Gutachten als Waffe gegen Querulanten», ausgedruckt von einer Website. Einen Satz hat Walter Aeschbacher angestrichen: Es gebe eine ausgedehnte Praxis, Querulanten und andere unliebsame Personen mithilfe von ärztlichen Sachverständigen mundtot zu machen. Der gross gewachsene Mann erkennt sich darin wieder, sich und seine Geschichte.

Sie nimmt ihren Anfang in den 90er-Jahren auf seinem Grund und Boden in Niederbipp, wo Walter Aeschbacher mit seiner Familie auf einem Hof lebte. Als 24-Jähriger hatte er sich das Eigenheim gekauft, es sind zwei Wohnungen und 50 Aren Umschwung. Das Auskommen sichert eine Sägerei, die Vater und Sohn gemeinsam betreiben. Es ist ein Sägewerk auf einem Anhänger, mit dem sie vor Ort im Wald Holz verarbeiten können.

Der Auslöser: Vater und Sohn Aeschbacher wird von den Behörden verboten, ihre Sägerei auf ihrem Grundstück in Niederbipp zu betreiben. Bild: zvg

«Ich wusste, andere machen dasselbe, daher habe ich niemanden gefragt», sagt Aeschbacher und zeigt auf einen Kartenausschnitt: Hier die Liegenschaft, da die Autobahnausfahrt Niederbipp. Das Gebiet liegt in der Landwirtschaftszone.

Darauf stützte sich die Baukommission, die ihm im Jahr 1995 verbot, sein mobiles Kreissägegerät auf der Parzelle zu betreiben – ja, noch nicht einmal abstellen darf er es da. «Sägerei auf Rädern muss abfahren» ist eine der folgenden Schlagzeilen, die bei Walter Aeschbacher noch heute starke Emotionen auslösen.

Schlechter behandelt zu werden als andere: Das Gefühl

Der rechtliche Schlagabtausch mit der Gemeinde dauert so lange an, bis Aeschbacher alle Rechtsmittel ausgeschöpft hat. «Alles Widersprüche», sagt der 56- Jährige und blättert in seinem Ordner.

«Alles Widersprüche und Lügen, nichts als Lügen.»Walter Aeschbacher

«Und Lügen, nichts als Lügen.» Er bringt jede Menge Beispiele dafür, dass er in seiner Wohngemeinde schlechter behandelt worden ist als andere. Im Oberland sei in derselben Zone eine Sägehalle bewilligt worden. Während man ihm in Niederbipp eine Umzonung verweigerte, hätten andere zur selben Zeit von diesem Vorzug profitiert.

Auf diese Weise sei eine Kiesdeponie in der Wohnzone etabliert worden. Davor sei er nie jemandem auf die Füsse getreten, beteuert Aeschbacher. Es sei nur die Nachbarin gewesen, die gegen seinen Sägebetrieb angegangen sei. Und dank ihrer Beziehungen damit bei den Behörden durchgedrungen sei.

«Wenn ich etwas hätte tun wollen, hätte ich es getan»

«Momoll», sagt Aeschbacher, seine Sprache sei rau. In seinen Leserbriefen bezeichnet sich der Niederbipper als «frustrierten Eidgenossen» und «unverschuldeten Sozialfall». Aeschbacher ­erzählt freimütig von seinen verbalen Entgleisungen: An einem runden Tisch mit Gemeindevertretern habe er auf seine eigene Stirn gedeutet und gesagt: «Hier können jene, die mich kaputtgemacht haben, ein Loch haben.»

Diese Bemerkung trug ihm eine Anzeige wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte ein. «Das war wohl der Auslöser», stellt er selbst fest. Die Gemeinde verhängte ein Hausverbot gegen ihn und engagierte einen Sicherheitsdienst, um die Niederbipper Verwaltung bewachen zu lassen.

Machen und reden sei nicht dasselbe, sagt Aeschbacher. «Wenn ich etwas hätte tun wollen, dann hätte ich es längst getan.» Er sei eben ein Sager, einer wie sein Vater, vom gleichen Schrot und Korn. Der habe schon mal gesagt, er hole «dann öppe die Büchse». Gedroht also. Aesch­bacher blättert darauf und zitiert aus dem Benützungsverbot: «. . . mit Polizeigewalt durchsetzen . . .»

Und merkt lapidar an: Das sind dann ja keine Drohungen. Also hat er Anlass dazu gegeben, dass man ihm Gewalt in Aussicht stellt? Damals noch nicht, sagt er. Das Protokoll zum Augenschein im Juli 1995, als Aeschbacher ­gezwungen wurde, die Sägemaschine abzustellen, besagt: Er sei bereit, sich notfalls auch mit Gewalt gegen die Einstellung zu wehren, heisst es da.

Am Verlust der Existenz sind die Behörden schuld, glaubt er

In der mobilen Sägerei steckten seine und des Vaters Pensionskasse und sämtliche Ersparnisse. Walter Aeschbacher wich auf den Grenchenberg aus, sägte da im Wald. Gelohnt habe sich das nicht, das Schnittholz schimmelte im Wald, und Aeschbacher sah sich gezwungen, einen Platz mit Halle in Wiedlisbach zu mieten. Miete und Pendelei: ein immenser Aufwand. Aeschbacher verlor seine Existenz, verkaufte alles unter Wert, weil er nicht in Konkurs gehen wollte. Dafür macht er die Gemeinde verantwortlich.

Geschäft, Heim, schliesslich verlor der Vater auch seine 16-jährige Tochter. Die Gemeinde habe sie fremdplatziert, sagt Aeschbacher, nachdem sie mehrfach ausgerissen sei. Danach wurde sie ungewollt schwanger, was nach Ansicht Aeschbachers nicht passiert wäre, wenn die Behörde anders entschieden hätte. Das habe sie bloss daher nicht getan, weil es um ihn gegangen sei. Um ihn, einen potenziell Gefähr­lichen.

Von Niederbipp verlangt er 5 Millionen Genugtuung

Sein einziger Antrieb in den letzten Jahren: gegen diese Ungerechtigkeit angehen. Bis 1997 kämpfte er, dann ging auf dem Rechtsweg nichts mehr. Alles wird dem Mann zu viel, auch körperlich. 2012 erleidet er einen Herzinfarkt.

«Diesen Betrag finde ich auch heute noch absolut gerechtfertigt.»Walter Aeschbacher

Im Juni 2015 leitet Walter Aeschbacher eine Betreibung gegen die Gemeinde Niederbipp ein. 5 Millionen Franken Wiedergutmachung verlangt er für den Verlust seiner Existenz. «Diesen Betrag finde ich auch heute noch absolut gerechtfertigt.» Er sei der Ansicht, wenn man jemandem etwas wegnehme und ihn dadurch kaputtmache, dann könne dieser Schadenersatz fordern. Auf dem Formular steht das so: «Dieser Betrag wird meinem Konto bis 1. 10. 2015 gutgeschrieben oder . . .»

Das «Begehren aus vermögensrechtlicher Verantwortlichkeit» weist die Gemeinde Niederbipp zurück mit Verweis darauf, dass der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung nach einem Jahr verjährt. Die externe baurechtliche Überprüfung habe ­ergeben, dass sich die Gemeinde an die geltende Rechtsprechung gehalten habe. Auch der Statthalter weist die Beschwerde ab.

Die Betreibung soll er für 3000 Franken zurückziehen

Heute lebt Aeschbacher in Langenthal, in einer alten Blockwohnung. Man stelle sich vor: Für 300'000 Franken habe er das Haus in Niederbipp gekauft mit zwei Wohnungen, dazu 50 Aren Umschwung gekauft und sein Geschäft aufgebaut. «Gehöre ich in die Psychia­trie?», fragt Aeschbacher rhetorisch. Die Gutachterin geht von einer querulatorischen Entwicklung aus und hält fest: «Die Therapie sollte darauf abzielen, Walter Aeschbacher zu unterstützen, Abstand von den erlittenen Kränkungen zu gewinnen.»

Er stelle sich vor, wenn seine Geschichte publik werde, werde er wieder bedroht. «Aber es gibt auch sicherlich solche, die Ähnliches ­erlebt haben», glaubt Aeschbacher und deutet auf seinen Ordner.

Per Saldo aller Ansprüche und ohne Schuldanerkennung hat ihm der Niederbipper Gemeinderat 3000 Franken angeboten. Dafür erwarte man, dass Aeschbacher die Beschwerde zurückziehe und die Betreibung über 5 Millionen Franken ­löschen lasse. (Langenthaler Tagblatt)