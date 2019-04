Weniger Steuergeld als erwartet

Während die Abfallrechnung und die Feuerwehr beide Gewinne verzeichnen, muss Lotzwil mit Steuereinnahmen auskommen, die um 345'000 Franken tiefer liegen als budgetiert. Laut Gemeinderat konnte ein Teil davon mit weniger Personalkosten oder Einsparungen beim Sachaufwand teilweise kompensiert werden.

Damit beträgt der Bilanzüberschuss der Gemeinde – das frühere Eigenkapital – nach der Verlustverrechnung noch 3,7 Millionen Franken. Im Jahr 2018 wurden im allgemeinen Haushalt 1,52 Millionen Franken und bei den Gemeindebetrieben 540000 Franken investiert.

Geld sparen mit LED

Der Gemeinderat hat zuhanden der Gemeindeversammlung vom 27. Mai auch einen Kreditantrag über 220'000 Franken verabschiedet, um die bestehende Strassenbeleuchtung im Dorf auf LED umzurüsten. Lotzwil verfügt derzeit noch mehrheitlich über herkömmliche Natriumdampfleuchten.

Mit dem Verbot der Quecksilberdampflampen im Jahr 2015 sind auch einige Natriumdampftypen nicht mehr erlaubt. Zudem wird der Ersatz von sogenannten Tulpenkandelabern immer schwieriger.

Und da die Tendenz eindeutig Richtung LED-Leuchten gehe, will der Gemeinderat in diesem Bereich einen Schritt vorwärtsmachen. Bisher wurde LED in Lotzwil lediglich bei Werkleitungssanierungen eingesetzt.

Ein Ziel der Gemeinde ist es auch, die Lichtverschmutzung im Dorf zu minimieren. Dies soll durch neue dimmbare Lampen und eine gute Planung möglich werden. Mit den neuen LED-Lampen erhofft sich der Gemeinderat jährliche Einsparungen bei Energie und Unterhalt von 12'500 Franken.