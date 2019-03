Vieles ist jedoch nur in Verpackungen erhältlich. Das habe nicht nur mit der Erweiterung des Sortiments zu tun, wie Ladenleiterin Claudia Binggeli sagt. «Sondern auch mit dem allgemeinen Trend im Einzelhandel.»

Dem will man nun wieder etwas entgegenhalten. Öl, Essig, Getreide, diverse Nahrungsmittel und Kosmetikartikel: Auch das soll ab diesem Sommer offen angeboten werden. Das habe nicht nur den Vorteil, dass die Kunden so viel einkaufen, wie sie wirklich brauchen, sagt Binggeli. Sondern eben auch, dass der anfallende Verpackungsmüll reduziert wird. Dieser Trend ist bereits seit ein paar Jahren in den grösseren Städten auszumachen – was dort Realität ist, soll demnächst also auch in Langenthal möglich sein.

Zurück zu den Anfängen

Die Erweiterung des Ladenlokals sei der richtige Moment, um das Sortiment entsprechend anzupassen, sagt Claudia Binggeli. «Im letzten Jahr liefen intensive Diskussionen über die Zukunft der Kornblume.» Der Trägerverein sehe den Zeitpunkt gekommen, um das Geschäft zu vergrössern. Da Therese Stampfli vom angrenzenden Vorhangatelier in Pension gehe, habe sich eine optimale Möglichkeit ergeben, sagt die Ladenleiterin.

Das Baugesuch ist eingereicht worden, nach Ostern soll mit dem Umbau begonnen werden, der auch eine Renovierung der jetzigen Räumlichkeiten vorsieht. Allzu grosse Veränderungen seien jedoch nicht zu erwarten, so Binggeli: «Der Geist der Kornblume wird gleich bleiben.»

Möglichst nachhaltig

Schon im Sommer soll das erweiterte Sortiment erhältlich sein. «Wir haben sehr viel positive Resonanz erfahren, seit wir unsere Kundschaft über unsere Pläne informiert haben», sagt Binggeli.

Damit folge man der eigenen Philosophie, möglichst viele Aspekte des Geschäfts nachhaltig zu gestalten: «Das ist natürlich ein fortlaufender Prozess, man lernt ja nie aus.» Intern werde schon seit jeher viel Wert auf Recycling und Reduktion gelegt.

Konsequent auf Reduktion will man auch beim neuen Konzept setzen: Den Kunden werde nur ein kleines Angebot an Behältern zur Verfügung stehen - sie sollen weiterhin ihre eigenen mit in den Laden nehmen. «Es ist also auch nicht so gedacht, dass wir mit dem Verkauf davon zusätzliche Einnahmen generieren wollen», sagt Binggeli und lacht. Sondern dass man zu einem ausgewogeneren Verhältnis zum anfallenden Müll finde. Wie es eben schon zu Beginn der Kornblume angedacht war. Zurück zu den Anfängen also.