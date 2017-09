Wechsel bei der SRO-Frauenklinik

Die Freistellung sei im gegenseitigen Einvernehmen vollzogen worden, stellt Rolf Hayoz klar. Der stellvertretende SRO-Direktor bestätigt eine Meldung, die an die Mitglieder des Ärztlichen Bezirksvereins Oberaargau gerichtet ist. Demnach hat Chefarzt ­Oliver Goette die Spital Region Oberaargau AG per Donnerstag verlassen. Die Begründung: Er habe sich entschieden, seine ärztliche Tätigkeit wieder in den Kanton Luzern, näher zu seinem Wohnort am Vierwaldstättersee, zu verlegen. Goette habe gekündigt, so Hayoz. Goette selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Per Freitag hat sein früherer Stellvertreter Daniele Bolla die Leitung der Frauenklinik übernommen. Bolla ist seit Januar dieses Jahres als Leitender Arzt in der Frauenklinik tätig. Dieser Wechsel und insbesondere die Freistellung seien sinnvoll vor dem Hintergrund des Umbaus der Frauenklinik, sagt Hayoz. Aus Sicht der SRO AG sei Bolla prädestiniert für die Nachfolge, sei er doch in den Umbau involviert. (cd)