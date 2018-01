Was vom Wald übrig blieb

Die Bilder im Walebode bei Niederbipp rufen Erinnerungen wach. Erinnerungen an die Zeit nach dem Sturm Lothar im Dezember 1999.

Kreuz und quer ­liegen die Bäume am Boden. Die meisten mit grossen, ausgerissenen Wurzelballen, einzelne aber auch einfach abgeknickt wie ­gigantische, überdimensionierte Streichhölzer.In Niederbipp und speziell im Walebode täuscht der Eindruck nicht.

«Hier war Burglind schlimmer als Lothar», sagt Heinz Studer, der Förster der Burgergemeinde. Auf einer Fläche von rund 7 Hektaren hat der Sturm mit seiner vollen Kraft zugeschlagen. Auf mehr als 10 000 Kubikmeter schätzt der Förster die Holzmenge, die vor allem im Längwald östlich der Strasse von Niederbipp nach Aarwangen vom Sturm umgeworfen oder geknickt wurde.

Auf rund 4000 Kubikmeter beziffert er den normalen jährlichen Hiebsatz im Längwald, auf 1200 Kubikmeter jenen am Berg. Die 520 Hektaren Wald der Burgergemeinde Niederbipp liegen zu rund zwei Dritteln im Längwald, zu rund einem Drittel am Berg.

Teil eines grösseren Ganzen

Heinz Studer weiss auch, warum der Schaden gerade im Walebode derart gross war. Er zeigt auf den Jura. «Wenn der Sturm von Norden bläst, wirkt die Klus zwischen Balsthal und Oensingen wie eine Düse.» Dann werden Windstärken erreicht, mit denen auch mal Lastwagen auf der Autobahn umgeweht werden.

1967, als letztmals ein mit Burglind vergleichbarer Sturm wehte, gab es auf der erst kurz ­zuvor eröffneten Autobahn noch kaum Lastwagen. Wohl aber den Wald im Walebode. Und dort war der Schaden damals ebenso gross, wie Heinz Studer weiss.

«Die ältesten Bipper erinnern sich sogar noch an ein Schadenereignis im Jahr 1929.» Dabei ist der Verlust der Burger von Niederbipp nur Teil eines grösseren Ganzen. Die Motorsägen, die man durch den Wald heulen hört, stammen von den Nachbarn in Oensingen.

Streuschäden haben Priorität

Der Kanton Bern hat die Waldbesitzer aufgefordert, das von Burglind gefällte Holz bis im Mai wegzuräumen. Hier im Walebode sei dies unmöglich, gibt der Förster von Niederbipp zu verstehen.

Mit seinen sechs Mitarbeitern werde er deshalb prioritär die Streuschäden in den anderen Waldungen beseitigen und sich erst danach die grösste Schadenfläche vornehmen. «So grenzen wir mögliche Käferschäden auf dieses kleine Gebiet ein.»

Für die Angestellten der Burgergemeinde Niederbipp stehen so oder so arbeitsreiche Wochen bevor. Weil er einen vergleichsweise grossen Forstdienst führe, werde er auch von Privaten für Arbeiten angefragt, verweist ­Studer auf umgeworfene Bäume auch in privaten Gärten. «Deren Besitzer können wir jetzt nicht warten lassen, weil wir selbst viel zu tun haben. Sonst verlieren wir Kunden.»

«Die Schadengebiete sind so gross, dass wir nicht einmal genug Absperrmaterial hätten.»Heinz Studer, Förster

Im Internet veröffentlichte der Förster eine «dringende Mitteilung» an die Waldbesucher. Er ruft sie dazu auf, gesunden Menschenverstand walten zu lassen und gefährliche Stellen zu um­gehen. Insbesondere bittet er sie, das Forstpersonal nicht bei den Aufräumarbeiten zu stören.

Begegnungen mit Besuchern, die darauf beharrten, nicht abgesperrte Gebiete rund um Holzschläge begehen und befahren zu dürfen, hätten ihn zu seinem Aufruf bewegt, erklärt er. «Die Schadengebiete sind so gross, dass wir nicht einmal genug Absperrmaterial hätten.»

Es gibt Alternativen

Sein Aufruf gelte vor allem für das Gebiet östlich der Strasse von Niederbipp nach Aarwangen, wo es einige Wochen dauern werde, bis alle Wege geräumt seien. Wer unbedingt in den Wald wolle, solle seine Spaziergänge und Biketouren doch westlich der Strasse unternehmen oder noch lieber am Berg, denn dort gebe es praktisch keine Windfallschäden, empfiehlt Heinz Studer.

Im Walebode mag das anders sein, resignieren mag der Förster angesichts des trostlosen Bildes aber auch dort nicht. Er verweist auf die bereits in die Höhe geschossenen Ahorne, die er bei den letzten Pflegekampagnen gezielt wachsen liess.

Auf Tännchen auch, die zwischen den gefallenen Stämmen stehen: Diese zu schonen, sei nun oberstes Ziel. Denn so würden nicht nur grosse Kosten vermieden, die entstehen, wenn kahl geerntete Flächen wieder bepflanzt werden müssen.

Der Wald präsentiere sich so auch früher wieder in der Form, in der ihn die Besucher aus der Zeit vor Burglind in Erinnerung haben. (Berner Zeitung)