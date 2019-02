Die Burgergemeinde Thörigen will ihr Forsthaus im Gebiet Homberg an die ARA anschliessen. Bei der Gemeindeverwaltung ist kürzlich ein entsprechendes Baugesuch aufgelegen. Das Haus, das Platz für ungefähr 50 Personen bietet, werde an den Wochenenden regelmässig vermietet, sagt Burgerpräsidentin Anita Howald.