Er wird dort Stadtarchitekt und Dienstchef des Amtes für Architektur und Stadtplanung. Begründet hat er den Wechsel gemäss Mitteilung des Gemeinderates Langenthal vor allem mit persönlichen Gründen. Er ist in Tafers aufgewachsen und besuchte in der Stadt an der Saane das Gymnasium im Kollegium St. Michael. Zudem sei er aus familiären Gründen seit jeher in Richtung Westschweiz orientiert.

An seinem neuen Wirkungsort erwarten Enrico Slongo ähnliche Problemstellungen wie in Langenthal, einfach in grösserem Massstab. Ihn erwarte eine Stadt im Umbruch, schrieben die Freiburger Nachrichten. In der Mitteilung der Stadt ist die Rede von der Wiederaufwertung des Burgquartiers, der Neugestaltung des Bahnhofplatzes, dem Bau von Schwimmbad und Eishalle sowie schulischer Infrastrukturen.

Als Grund für seinen Wegzug nennt der scheidende Stadtbaumeister jedoch auch die hohe Arbeitsbelastung. Ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Beruf und Familie lasse sich damit nicht erreichen. Wie der Gemeinderat von Langenthal mitteilt, soll sich dies in Zukunft jedoch ändern. Ein Organisationsentwicklungsprozess stehe kurz vor dem Abschluss. Die Stelle soll denn auch erst ausgeschrieben werden, wenn die neue Organisation des Stadtbauamtes feststeht. Wann dies ist, teilt der Gemeinderat nicht mit. Er geht aber von einer Übergangszeit nach dem 1. Mai aus bis die Stelle wieder besetzt werden kann. Er will mit geeigneten Massnahmen sicherstellen, dass es zu keinen Verzögerungen bei der Abwicklung von Amtsgeschäften kommt.