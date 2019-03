Es ist nicht das Rennen des Reto Müller an diesem Mittwochvormittag in der Marktgasse. Der Stadtpräsident tritt mit seinen Gemeinderatskollegen Pierre Masson und Roberto Di Nino noch hilflos an Ort und Stelle, da hat das andere Team unter dem lautstarken Kommando von Vize-Stapi Markus Gfeller die Hälfte der Strecke schon absolviert.