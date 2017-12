Vor 75 Jahren trug sich eines der grössten Grubenunglücke zu

Damit die Mammutfunde aus der Nachbarschaft von Huttwil aus den Funden in den Museen in einer Ausstellung wieder lebendig werden, wird es einiges an Inszenierung brauchen. Einzigartig ist hingegen die Bilddokumentation des Kohlenabbaus während des Ersten Weltkrieges, bei dem diese zum Vorschein kamen.

Verantwortlich dafür ist der Gondiswiler Fotograf Johann Schär, der von 1855 bis 1938 lebte. Er muss auf den Flözen regelmässig anwesend gewesen sein, wenn man die Alben und die Glasplatten berücksichtigt, die er hinterlassen hat.

Er dokumentierte damit einen kurzen Boom, der das Tal zwischen Gondiswil und Zell erfasste, als in Kriegszeiten praktisch keine Kohle mehr in die Schweiz ­eingeführt werden konnte und diese sehr teuer wurde. Damit wurden die dortigen Vorkommen plötzlich interessant, obschon die gefundene Kohle nur einen geringen Brennwert aufwies, zum Teil eher Torf als Kohle war.

Bereits als kurz nach 1890 in Zell der Turnplatz erweitert wurde, kamen erste Kohleschichten zum Vorschein, die ein Nachbar auf seinem Grundstück ausbeutete und nach Huttwil verkaufte. Beim Bau der Huttwil-Wolhusen-Bahn wurden dann weitere Vorkommen angeschnitten.

Am Abbau beteiligten sich fünf Unternehmen, die zwischen Gondiswil und Zell zwölf Gruben betrieben: G. Weinmann, Zürich; Braunkohlen AG Gondiswil; Luzerner Kohlenwerke, hervorgegangen aus der Konservenfabrik Luzern; Compagnon & Honegger, Genf; Hypothekarschreiber Huber und Konsorten, Zell.

Bis im Frühjahr 1920 wurden dort rund 120'000 Tonnen Kohle abgebaut. Da die minderwertige Kohle nach dem Ende des Weltkrieges nicht mehr konkurrenzfähig war, wurden die Gruben 1920 geschlossen.

Erst im Zweiten Weltkrieg änderte sich die Situation wieder. Fotoalben, die das Naturhistorische Museum Bern besitzt, dokumentieren auch diesen Abbau. Dabei ereignete sich am 21. Dezember 1942 – also vor genau 75 Jahren – in Engelprächtigen eines der grössten Grubenunglücke, die sich in der Schweiz je ereignet hatten.

Eine 60 Meter lange und 20 Meter hohe Wand geriet kurz nach acht Uhr morgens ins Rutschen. Von den 48 Bergleuten, die an der Arbeit waren, konnten sich 41 seitwärts in Sicherheit bringen, 7 Männer, die einen Bagger retten wollten, wurden jedoch verschüttet, darunter mit Ernst Heiniger und Ernst Küng aus Eriswil sowie Ernst Zedi aus Huttwil und Gottlieb Appenzeller aus Rohrbach auch vier Männer aus dem benachbarten Bernbiet.

Ihre Leichen lagen trotz fieberhaftem Suchen und Graben auch an Weihnachten noch unter den Erdmassen. Die letzten konnten erst am 10. Januar 1943 geborgen werden.

Im Gedenken an sie liessen Josef und Heidi Stöckli aus ­Ufhusen in diesen Tagen eine Gedenktafel im Gebiet der ehemaligen Grube anbringen. Sie ist eine Ergänzung zu zwei bestehenden Informationstafeln. Diese geben einen kleinen Eindruck vom Reichtum der Bilder, die Johann Schär vom Abbau während des Ersten Weltkrieges hinterlassen hat. (Langenthaler Tagblatt)